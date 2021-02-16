TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.02.2021 12:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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11.01.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 992,54 % 0,000069 % 0,000199 % 288,147847
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 254.089,74 % 0,000721 % 0,051004 % 7.070,838209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909865
BIST
14:011.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
14:016,9169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0473
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
14:018,4199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
14:01405,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,89
|Açılış
|: 405,34
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:01
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.811.037
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|35.231.406
|% 9,95
|
|NUHCM
|63,55
|122.828.085
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,28
|27.906.518
|% -5,78
|
|PSDTC
|31,28
|27.906.518
|% -5,78
|
|KOZAL
|150,20
|1.575.126.749
|% 1,01
|
|GUBRF
|78,90
|1.058.935.489
|% 7,86
|
|SASA
|40,64
|951.111.339
|% 7,34
|
|EKGYO
|2,58
|949.106.819
|% 1,57
|
|IPEKE
|17,26
|716.236.032
|% 5,44
|
|SKBNK
|1,57
|677.166.702
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,58
|949.106.819
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|249.006.050
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,94
|341.217.522
|% 0,68
|
|PETKM
|5,19
|490.176.307
|% 1,17
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9137
|6,9169
|% -0,68
|
|Euro
|8,4145
|8,4199
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6106
|9,6588
|% -0,45
|
|Frank
|7,7615
|7,8083
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8388
|1,8481
|% -0,66
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,09
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-8,82
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,26
|
|Çeyrek
|652
|667
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,78
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|-0,14
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
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14:16DNISI
Yüzde 7.81 oranında artışla 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 394, 675 adet işlem
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14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PGSUS, ARCLK
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14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.77 ) 1, 380
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14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, VAKFN, IDEAS, SAYAS, BALAT, UFUK, OSTIM, NUHCM
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14:15
KORDS, CASA, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında