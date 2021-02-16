TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.02.2021 12:51
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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12.10.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 953,8 % 0,000715 % 0,006115 % 855,222377
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.353,23 % 0,00608 % 0,0215 % 353,607565
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909877
BIST
14:131.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
14:136,9041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0601
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,8965
14:138,4033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0513
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
14:13405,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,99
|Açılış
|: 405,24
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:09
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.813.097
|% 9,98
|
|IZMDC
|4,86
|67.444.744
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|27.662.802
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,30
|28.256.636
|% -5,72
|
|PSDTC
|31,30
|28.256.636
|% -5,72
|
|KOZAL
|150,10
|1.583.323.130
|% 0,94
|
|GUBRF
|79,00
|1.071.446.134
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,58
|973.495.118
|% 1,57
|
|SASA
|40,64
|953.530.730
|% 7,34
|
|IPEKE
|17,26
|720.098.611
|% 5,44
|
|SKBNK
|1,57
|696.508.733
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,58
|973.495.118
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|250.087.692
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|364.806.369
|% 0,34
|
|PETKM
|5,22
|596.309.843
|% 1,75
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,8995
|6,9035
|% -0,87
|
|Euro
|8,3974
|8,4019
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,6095
|9,6577
|% -0,46
|
|Frank
|7,7608
|7,8076
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8386
|1,8478
|% -0,67
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,27
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.685
|2.753
|-12,22
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-5,91
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,18
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:21KRTEK
Yüzde 7.91 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 086 adet işlem
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14:20XU100
Endeks 1, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 18, 194.00 milyon TL de
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14:20DNISI
Yüzde 7.50 oranında artışla 20.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 416, 971 adet işlem
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14:19ERBOS
Yüzde 4.07 oranında artışla 74.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 619 adet işlem
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14:18DERIM
Yüzde 6.54 oranında artışla 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 732 adet işlem