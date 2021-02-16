TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.02.2021 12:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 9.649,75 % 0,000118 % 0,001029 % 875,051603
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 60.602,62 % 0,001849 % 0,006461 % 349,425085
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909882
BIST
12:591.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
12:596,9315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0327
|Açılış
|: 6,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
12:598,4299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0247
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
12:59406,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,22
|Açılış
|: 406,01
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler12:57
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.730.564
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|14.386.613
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|DENGE
|8,50
|405.321
|% -9,57
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|KSTUR
|205,00
|259.161
|% -5,53
|
|PSDTC
|31,80
|23.370.425
|% -4,22
|
|KOZAL
|150,90
|1.371.547.048
|% 1,48
|
|SASA
|40,60
|883.987.103
|% 7,24
|
|EKGYO
|2,58
|852.972.106
|% 1,57
|
|IPEKE
|17,34
|644.338.450
|% 5,93
|
|GUBRF
|76,75
|591.550.660
|% 4,92
|
|EKGYO
|2,58
|852.972.106
|% 1,57
|
|SKBNK
|1,53
|377.745.132
|% 2,68
|
|TSKB
|1,78
|222.429.340
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,91
|304.535.698
|% -0,34
|
|VAKBN
|4,52
|308.531.993
|% 1,35
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9271
|6,9308
|% -0,48
|
|Euro
|8,4235
|8,4318
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,6119
|9,6601
|% -0,44
|
|Frank
|7,7589
|7,8057
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8399
|1,8491
|% -0,60
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,20
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.742
|-9,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-9,87
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,77
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,39
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,24
|63,24
|-0,06
|