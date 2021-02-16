TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.02.2021 13:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 782,85 % 0,00007 % 0,000157 % 223,643045
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 184.103,06 % 0,00077 % 0,036987 % 4.802,770985
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909886
BIST
13:031.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:036,9306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0336
|Açılış
|: 6,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:038,4281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0265
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:03406,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,23
|Açılış
|: 406,01
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:03
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.771.309
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|BTCIM
|12,15
|20.607.656
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|KSTUR
|205,00
|259.161
|% -5,53
|
|PSDTC
|31,50
|24.153.602
|% -5,12
|
|KOZAL
|151,00
|1.382.820.612
|% 1,55
|
|SASA
|40,66
|890.897.923
|% 7,40
|
|EKGYO
|2,58
|854.064.233
|% 1,57
|
|GUBRF
|77,50
|655.846.659
|% 5,95
|
|IPEKE
|17,40
|648.183.723
|% 6,29
|
|EKGYO
|2,58
|854.064.233
|% 1,57
|
|SKBNK
|1,53
|378.722.501
|% 2,68
|
|TSKB
|1,79
|226.258.602
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|305.715.377
|% 0,34
|
|ODAS
|4,11
|279.963.494
|% 0,98
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9260
|6,9306
|% -0,48
|
|Euro
|8,4213
|8,4281
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,6124
|9,6606
|% -0,43
|
|Frank
|7,7597
|7,8064
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8398
|1,8491
|% -0,60
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,20
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.742
|-9,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-9,87
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,77
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,39
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,24
|63,24
|-0,06
|