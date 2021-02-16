TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.02.2021 12:00
ilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 0 % 0 % 0 % 923,045876
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.553,55 % 0,009238 % 0,020994 % 227,24806
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909845
BIST
17:301.540
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -22,62
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:307,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:308,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:30403,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,07
|Açılış
|: 403,16
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,91
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BSOKE
|3,74
|334.043.159
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|63.649.319
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.868.696
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TGSAS
|23,98
|221.802.411
|% -8,26
|
|KRGYO
|6,28
|79.102.750
|% -8,19
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|TKURU
|373,80
|7.539.585
|% -7,70
|
|KOZAL
|146,00
|2.854.809.240
|% -1,82
|
|PETKM
|5,16
|2.714.503.262
|% 0,58
|
|SASA
|40,38
|2.299.008.678
|% 6,66
|
|GUBRF
|76,10
|1.914.647.360
|% 4,03
|
|GARAN
|9,80
|1.564.942.501
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,53
|1.358.257.958
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,52
|1.535.640.862
|% -0,79
|
|PETKM
|5,16
|2.714.503.262
|% 0,58
|
|TSKB
|1,74
|483.006.757
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,86
|651.139.171
|% -2,05
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9961
|7,0004
|% 0,52
|
|Euro
|8,4762
|8,4839
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,6926
|9,7412
|% 0,40
|
|Frank
|7,8162
|7,8633
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8609
|1,8702
|% 0,53
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,69
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.691
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.672
|2.741
|-23,68
|
|Yarım
|1.291
|1.326
|-11,45
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,39
|