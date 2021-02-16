TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.02.2021 12:52
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 1.061,13 % 0,000721 % 0,007821 % 1.084,121904
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.269,69 % 0,007917 % 0,0241 % 304,424027
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909878
BIST
16:301.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,42
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.555
16:306,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9938
En Düşük
6,8965
16:308,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:30404,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,30
|Açılış
|: 404,93
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:30
|BSOKE
|3,74
|266.295.391
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.498.455
|% 9,99
|
|SASA
|41,64
|1.278.709.282
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TGSAS
|23,98
|201.588.024
|% -8,26
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,40
|66.156.889
|% -6,43
|
|KAPLM
|31,46
|10.461.909
|% -6,20
|
|KOZAL
|148,70
|2.238.200.482
|% 0,00
|
|PETKM
|5,17
|2.198.601.495
|% 0,78
|
|GUBRF
|76,95
|1.565.837.912
|% 5,19
|
|SASA
|41,64
|1.278.709.282
|% 9,98
|
|EKGYO
|2,53
|1.190.796.435
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,56
|1.094.344.835
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,53
|1.190.796.435
|% -0,39
|
|PETKM
|5,17
|2.198.601.495
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,88
|517.085.089
|% -1,37
|
|TSKB
|1,76
|310.022.116
|% 0,00
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9818
|6,9862
|% 0,32
|
|Euro
|8,4644
|8,4705
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,6693
|9,7178
|% 0,16
|
|Frank
|7,8069
|7,8540
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,19
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-17,03
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.737
|-14,00
|
|Tam
|2.677
|2.744
|-20,59
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|-9,95
|
|Çeyrek
|649
|664
|-4,98
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,19
|