TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 15:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 385,7 % 0,000044 % 0,000132 % 3,027871
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927924
BIST
14:551.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 23,81
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
14:558,0882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0175
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
14:559,6772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0199
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
14:55452,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,91
|Açılış
|: 452,99
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler14:55
|DITAS
|14,66
|3.119.237
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|22.797.841
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|670.180.951
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.381.246
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|121.835.497
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.638.864
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|76.582.841
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.499.004
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.789.466
|% -9,98
|
|GARAN
|6,92
|1.019.156.130
|% 3,28
|
|EREGL
|17,18
|888.129.827
|% 0,53
|
|SASA
|46,54
|670.180.951
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,34
|491.153.914
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,22
|382.785.902
|% 3,87
|
|GARAN
|6,92
|1.019.156.130
|% 3,28
|
|IHLAS
|0,66
|82.623.149
|% 3,13
|
|DOHOL
|3,22
|382.785.902
|% 3,87
|
|YKBNK
|2,14
|237.267.695
|% 2,88
|
|TSKB
|1,32
|136.471.053
|% 2,33
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0836
|8,0882
|% -0,22
|
|Euro
|9,6709
|9,6772
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,0844
|11,1400
|% -0,26
|
|Frank
|8,7183
|8,7709
|% -0,59
|
|Riyal
|2,1473
|2,1580
|% -0,36
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|0,82
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.986
|3.061
|-32,64
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-15,78
|
|Çeyrek
|724
|740
|-7,89
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,80
|64,80
|1,13
|