TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 15:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAPI KREDİ YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.488,76 % 0,000092 % 0,000276 % 3,0018223
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927951
BIST
16:071.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,19
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:078,1010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:079,6964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:07453,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,96
|Açılış
|: 453,94
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DITAS
|14,66
|3.210.393
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.350.144
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.601.245
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|674.318.217
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|137.222.234
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.995.227
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.657.955
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.583.842
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.942.608
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.156.474.869
|% 2,84
|
|EREGL
|17,21
|1.033.229.953
|% 0,70
|
|SASA
|46,54
|674.318.217
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|550.146.510
|% -0,54
|
|SISE
|7,33
|500.627.118
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,13
|404.830.509
|% 2,40
|
|GARAN
|6,89
|1.156.474.869
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,22
|430.812.135
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,88
|246.691.347
|% 5,03
|
|IHLAS
|0,65
|84.226.167
|% 1,56
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0954
|8,1010
|% -0,06
|
|Euro
|9,6885
|9,6964
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,0897
|11,1453
|% -0,21
|
|Frank
|8,7299
|8,7825
|% -0,46
|
|Riyal
|2,1493
|2,1601
|% -0,27
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-10,38
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-30,00
|
|Tam
|2.987
|3.065
|-29,10
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|-14,07
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,04
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,93
|64,93
|1,26
|
Seans Raporu
16:07
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