TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 15:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.662,83 % 0,000023 % 0,000163 % 7,035347
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927986
BIST
15:111.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 19,28
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:118,1151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:119,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0165
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:11454,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 454,39
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:11
|MTRKS
|54,50
|22.922.101
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.420.561
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|671.634.535
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|125.755.972
|% 9,95
|
|QUAGR
|24,08
|1.404.081
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.736.014
|% -10,00
|
|TKURU
|331,40
|6.549.045
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.793.771
|% -9,98
|
|SONME
|32,82
|1.255.168
|% -9,98
|
|KOZAL
|116,70
|335.401.065
|% 3,64
|
|ODAS
|3,61
|293.476.138
|% 3,14
|
|NTGAZ
|13,83
|273.799.280
|% 1,02
|
|JANTS
|799,50
|237.337.006
|% 1,65
|
|FENER
|28,76
|174.709.760
|% -9,96
|
|EKGYO
|1,84
|165.879.630
|% 2,79
|
|ODAS
|3,61
|293.476.138
|% 3,14
|
|IHLGM
|1,06
|38.068.633
|% 2,91
|
|VAKBN
|3,49
|111.107.379
|% 1,75
|
|HALKB
|4,39
|133.454.028
|% 0,69
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1104
|8,1151
|% 0,12
|
|Euro
|9,7065
|9,7136
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,0961
|11,1518
|% -0,16
|
|Frank
|8,7334
|8,7860
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1502
|2,1609
|% -0,23
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-1,49
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.001
|3.046
|-29,00
|
|Tam
|2.987
|3.063
|-31,00
|
|Yarım
|1.444
|1.481
|-14,99
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,50
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|1,14
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
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15:26CMENT
Yüzde 4.83 oranında artışla 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 594 adet işlem
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15:25XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 11, 200.00 milyon TL de
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15:25PARSN
Yüzde 4.79 oranında artışla 31.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 030, 267 adet işlem
-
15:24AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 494, 121 adet işlem
-
15:23TSGYO
Yüzde 7.17 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 489, 447 adet işlem