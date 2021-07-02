TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.07.2021 15:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.458,65 % 0,0026 % 0,0375 % 1.452,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945743
BIST
16:211.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:218,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0379
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:2110,2841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:21500,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,61
|Açılış
|: 500,74
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:21
|EUKYO
|6,60
|4.911.389
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.225.789
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.834.635
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.378.129
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.390.439
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.611.294
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.432.216
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,81
|1.079.676.302
|% 0,44
|
|KCHOL
|19,42
|628.222.641
|% 4,80
|
|ARCLK
|31,82
|600.276.226
|% 6,64
|
|KOZAL
|115,90
|484.297.179
|% -2,19
|
|GARAN
|8,40
|387.520.645
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,88
|192.847.212
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,17
|114.831.535
|% 6,36
|
|YKBNK
|2,18
|171.869.838
|% -0,46
|
|THYAO
|13,81
|1.079.676.302
|% 0,44
|
|GARAN
|8,40
|387.520.645
|% -0,59
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6844
|8,6884
|% 0,44
|
|Euro
|10,2808
|10,2841
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9375
|11,9973
|% 0,59
|
|Frank
|9,3719
|9,4284
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3084
|2,3199
|% 0,39
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|13,07
|
|Altın Gr.
|500
|501
|6,43
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|24,00
|
|Tam
|3.296
|3.381
|34,91
|
|Yarım
|1.593
|1.636
|16,89
|
|Çeyrek
|799
|818
|8,44
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,40
|0,16
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:34LOGO
Yüzde 5.98 oranında artışla 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 794, 991 adet işlem
-
16:33BIOEN
Yüzde 5.87 oranında artışla 21.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 166, 749 adet işlem
-
16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, KOZAA
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 3 artarak (% 0.27 ) 1, 217
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, SELVA, VAKFN, EUKYO, MEDTR, VKFYO