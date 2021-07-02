TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.07.2021 15:49
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.358,97 % 0,002 % 0,0283 % 1.413,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945749
BIST
16:071.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:078,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0333
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:0710,2977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0065
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:07500,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,73
|Açılış
|: 500,86
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,22
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:07
|EUKYO
|6,60
|4.910.722
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.208.701
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.378.108
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.578.440
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.420.640
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,78
|1.045.605.118
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,37
|613.042.093
|% 4,53
|
|ARCLK
|31,74
|596.305.189
|% 6,37
|
|KOZAL
|115,70
|473.652.344
|% -2,36
|
|GARAN
|8,39
|369.923.547
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,88
|191.458.787
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,18
|114.198.190
|% 7,27
|
|YKBNK
|2,18
|171.696.160
|% -0,46
|
|THYAO
|13,78
|1.045.605.118
|% 0,22
|
|GARAN
|8,39
|369.923.547
|% -0,71
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6791
|8,6838
|% 0,38
|
|Euro
|10,2924
|10,2977
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9343
|11,9942
|% 0,56
|
|Frank
|9,3722
|9,4286
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% 0,41
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|17,21
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,87
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.291
|3.377
|30,97
|
|Yarım
|1.590
|1.634
|14,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|0,12
|
Seans Raporu
16:07
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16:22XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 8, 688.00 milyon TL de
-
16:22ERBOS
Yüzde 8.74 oranında artışla 138.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 559, 177 adet işlem
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16:21YAPRK
Yüzde 9.95 oranında artışla 36.46 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 124 adet işlem
-
16:20PEKGY
Yüzde 6.36 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 581, 824 adet işlem
-
16:19TIRE
Yüzde 5.52 oranında artışla 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 631, 504 adet işlem