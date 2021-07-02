TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.07.2021 17:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 42.252,66 % 0,0377 % 0,0018 % 7,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945866
BIST
17:031.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
17:038,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0503
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
17:0310,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0157
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
17:03498,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,54
|Açılış
|: 498,68
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler17:03
|EUKYO
|6,60
|4.911.389
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|128.816.921
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.251.362
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.852.938
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.490.182
|% 9,91
|
|METUR
|5,40
|58.725.299
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.528.331
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|PKENT
|2.570,00
|14.505.568
|% -9,65
|
|THYAO
|13,78
|1.175.748.607
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,53
|754.264.858
|% 5,40
|
|ARCLK
|32,16
|746.047.587
|% 7,77
|
|KOZAL
|115,30
|521.644.320
|% -2,70
|
|GARAN
|8,38
|432.189.347
|% -0,83
|
|PEKGY
|1,20
|133.052.881
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,88
|199.236.052
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,17
|195.442.585
|% -0,91
|
|THYAO
|13,78
|1.175.748.607
|% 0,22
|
|GARAN
|8,38
|432.189.347
|% -0,83
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6981
|8,7008
|% 0,58
|
|Euro
|10,2932
|10,3069
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9332
|11,9931
|% 0,55
|
|Frank
|9,3639
|9,4203
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% 0,46
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|2,50
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,91
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|14,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|21,54
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|10,42
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,13
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-0,31
|
Seans Raporu
17:03
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-
17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 35 artarak (% 0.11 ) 1, 215
-
17:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, BIOEN, MEDTR, VKFYO, SELVA, VAKFN, YAPRK
-
17:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, METUR, KUTPO, DENGE
-
17:17
EUKYO, SELVA, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:17
ARENA, GEDIK, KUTPO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında