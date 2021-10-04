TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.10.2021 21:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (01.01.2021-12.03.2021) 4.989,35 % 0,0046 % 0,0008 % 16,27
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (15.03.2021-30.09.2021) 130.023,17 % 0,0069 % 0,0196 % 285,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966659
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.394
18:058,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8632
En Düşük
8,8455
18:0510,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0206
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3145
En Düşük
10,2916
18:05503,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,85
|Açılış
|: 503,23
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
505,07
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8496
|8,8512
|% 0,05
|
|Euro
|10,2955
|10,3145
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0089
|12,0691
|% 0,41
|
|Frank
|9,5324
|9,5898
|% 0,58
|
|Riyal
|2,3530
|2,3648
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-0,19
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,71
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,03
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|1,99
|