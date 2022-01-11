TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2022 09:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 100,03 % 0,0002 % 0 % 10,05
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.785,87 % 0,001 % 0,0097 % 942,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992619
BIST
12:132.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -26,78
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:1313,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0397
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8736
En Düşük
13,7192
12:1315,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0807
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7457
En Düşük
15,5189
12:13804,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,99
|Açılış
|: 804,35
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:13
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|CELHA
|8,90
|34.852.333
|% 7,88
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|BLCYT
|15,17
|19.604.505
|% 7,74
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|28,92
|46.880.890
|% -6,41
|
|HUBVC
|10,26
|13.002.686
|% -4,47
|
|YAPRK
|31,54
|27.028.575
|% -4,42
|
|ERBOS
|130,30
|175.317.780
|% -4,19
|
|KRDMD
|12,26
|2.649.875.208
|% 6,15
|
|THYAO
|26,40
|2.003.012.452
|% -1,12
|
|EREGL
|30,68
|1.619.255.268
|% 0,59
|
|GARAN
|11,70
|699.160.013
|% -0,34
|
|SISE
|14,80
|652.512.216
|% -0,67
|
|KRDMD
|12,26
|2.649.875.208
|% 6,15
|
|YKBNK
|3,69
|486.289.067
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,37
|282.842.352
|% -2,07
|
|DOHOL
|3,07
|235.904.629
|% -0,65
|
|THYAO
|26,40
|2.003.012.452
|% -1,12
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8518
|13,8605
|% 0,29
|
|Euro
|15,7193
|15,7393
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,7778
|18,8720
|% 0,36
|
|Frank
|14,8979
|14,9876
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6757
|3,6941
|% 0,14
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|7,40
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,36
|
|Cumhuriyet
|5.351
|5.431
|40,00
|
|Tam
|5.315
|5.450
|30,42
|
|Yarım
|2.569
|2.636
|14,71
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,36
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,07
|0,08
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|0,84
|
Seans Raporu
12:13
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12:26FENER
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 603, 740 adet işlem
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12:25YAPRK
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 725 adet işlem
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12:24XU100
Endeks 2, 022 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 15, 688.00 milyon TL de
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12:24HUBVC
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 244, 685 adet işlem
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12:22HUBVC
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 243, 717 adet işlem