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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

11.01.2022 09:36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.188,97 % 0,0014 % 0,0249 % 1.764,19



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992627


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UZERB 61,90 293.406 % 9,95  
EMNIS 21,74 394.472 % 9,91  
BLCYT 15,35 22.239.437 % 9,02  
CELHA 8,90 36.438.237 % 7,88  
DOBUR 109,90 3.178.308 % 7,75  
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Dolar 13,8614 13,8720 % 0,37  
Euro 15,7046 15,7335 % 0,48  
Sterlin 18,8033 18,8976 % 0,49  
Frank 14,9187 15,0086 % 0,49  
Riyal 3,6838 3,7023 % 0,36  
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12:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 7,89  
Altın Gr. 805 805 4,82  
Cumhuriyet 5.349 5.430 39,00  
Tam 5.319 5.454 34,44  
Yarım 2.571 2.638 16,66  
Çeyrek 1.289 1.319 8,33  
Gümüş.Ons 22,60 22,62 0,13  
Gümüş Gr. 10,07 10,09 0,09  
B. Petrol 81,97 81,97 1,10  
Seans Raporu 12:39
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