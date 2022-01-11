TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2022 09:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.712,19 % 0,0106 % 0,0134 % 127,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992637
BIST
11:012.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,13
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.033
11:0113,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0134
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8444
En Düşük
13,7192
11:0115,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0481
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7279
En Düşük
15,5189
11:01804,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,71
|Açılış
|: 804,07
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
805,53
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler10:59
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|GEDZA
|21,58
|48.748.141
|% 7,68
|
|KONTR
|78,00
|46.857.859
|% 4,91
|
|SNKRN
|22,30
|95.288
|% 4,69
|
|MMCAS
|3,65
|123.498
|% 4,29
|
|SRVGY
|89,85
|3.794.390
|% -4,72
|
|IHAAS
|9,75
|1.060.103
|% -4,41
|
|PAGYO
|8,90
|136.693
|% -4,30
|
|KARYE
|16,12
|15.486.242
|% -3,42
|
|HUBVC
|10,38
|8.926.252
|% -3,35
|
|EKGYO
|2,41
|194.771.539
|% -0,41
|
|PGSUS
|106,10
|74.907.499
|% 0,28
|
|ODAS
|1,37
|53.489.886
|% -0,72
|
|KATMR
|1,45
|51.289.816
|% -0,68
|
|GEDZA
|21,58
|48.748.141
|% 7,68
|
|EKGYO
|2,41
|194.771.539
|% -0,41
|
|ODAS
|1,37
|53.489.886
|% -0,72
|
|ADESE
|0,80
|12.979.971
|% -1,23
|
|AKYHO
|1,82
|11.478.748
|% 2,82
|
|HLGYO
|2,41
|10.531.897
|% -1,23
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8103
|13,8124
|% -0,06
|
|Euro
|15,6726
|15,6960
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,7345
|18,8285
|% 0,13
|
|Frank
|14,8755
|14,9651
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6703
|3,6887
|% -0,01
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|7,91
|
|Altın Gr.
|803
|803
|2,44
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|0,06
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|0,61
|
Seans Raporu
10:59
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 14 artarak (% 0.05 ) 2, 270
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11:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, GUSGR
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11:14XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 268.00 milyon TL de
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11:14HUBVC
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 855, 701 adet işlem
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11:13LIDFA
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 358, 349 adet işlem