TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2022 11:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.261,9 % 0,0016 % 0,0036 % 222,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016800
BIST
10:542.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 21,00
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:5414,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0446
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7505
En Düşük
14,7005
10:5416,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0645
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:54912,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,15
|Açılış
|: 912,79
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:52
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.508
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|7.732.908
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|ULUSE
|178,80
|20.628.576
|% 7,91
|
|GZNMI
|38,90
|7.849.819
|% -6,85
|
|SANFM
|29,64
|1.838.487
|% -4,51
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|GRNYO
|2,28
|285.076
|% -2,56
|
|BOBET
|4,48
|32.488.672
|% -2,40
|
|ASELS
|26,10
|750.464.917
|% 2,19
|
|THYAO
|34,72
|718.839.480
|% 0,29
|
|KRDMD
|15,78
|672.437.796
|% 2,00
|
|SASA
|62,65
|528.547.313
|% 2,29
|
|SISE
|16,51
|479.649.440
|% 1,29
|
|ODAS
|2,10
|295.861.947
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,25
|365.144.679
|% 1,92
|
|HALKB
|5,16
|315.912.443
|% 4,24
|
|VAKBN
|3,78
|183.118.324
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,78
|672.437.796
|% 2,00
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7457
|14,7497
|% 0,30
|
|Euro
|16,0815
|16,0922
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,2628
|19,3594
|% 0,50
|
|Frank
|15,7547
|15,8496
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9205
|3,9402
|% 0,27
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-0,70
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,33
|