TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2022 11:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.773,43 % 0,0144 % 0,0067 % 46,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016804
BIST
15:012.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,66
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.346
En Düşük
2.329
15:0114,7440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0381
|Açılış
|: 14,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
15:0116,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0783
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
15:01915,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,15
|Açılış
|: 915,80
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,41
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:59
|KLKIM
|20,50
|137.385.296
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.215.127
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.705.679
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,80
|19.614.258
|% -4,69
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|62.268.821
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,76
|1.347.691.647
|% 1,87
|
|THYAO
|34,72
|1.316.475.638
|% 0,29
|
|ASELS
|26,10
|1.184.857.787
|% 2,19
|
|SISE
|16,72
|1.155.656.031
|% 2,58
|
|GARAN
|12,54
|930.821.935
|% 1,05
|
|ODAS
|2,09
|517.140.992
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,29
|906.379.681
|% 2,88
|
|AKBNK
|7,92
|920.797.018
|% 2,99
|
|CEMAS
|1,28
|131.455.234
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,78
|351.387.447
|% 1,89
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7374
|14,7403
|% 0,23
|
|Euro
|16,1008
|16,1110
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,2460
|19,3426
|% 0,41
|
|Frank
|15,7503
|15,8452
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9213
|3,9410
|% 0,29
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|7,77
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|5,00
|
|Tam
|6.043
|6.193
|4,04
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|1,95
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,11
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:14DIRIT
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 307 adet işlem
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15:13IHLAS
Yüzde 9.26 oranında artışla 0.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 363, 736 adet işlem
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15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 95 artarak (% 1.16 ) 2, 603
-
15:12XU100
Endeks 2, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 21, 830.00 milyon TL de
-
15:12HEKTS
Yüzde 4.51 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 999, 444 adet işlem