TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 15:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 301.781,29 % 0,0094 % 0,0425 % 453,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069858
BIST
14:563.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 22,01
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:5618,5792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0368
|Açılış
|: 97,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 97,9200
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:5618,0399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0618
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:5611,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -0,23
|Açılış
|: 11,84
|
|Önceki Kapanış
|: 12,07
|
12,12
En Düşük
11,73
BIST En Aktif Hisseler14:54
|CRFSA
|44,32
|84.752.941
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|115.779.116
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.083.837
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|26.106.577
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.388.995
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|131.188.355
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,20
|4.174.283.499
|% 2,38
|
|EKGYO
|4,34
|1.868.511.755
|% 0,93
|
|SASA
|85,85
|1.800.477.243
|% -1,38
|
|SISE
|30,26
|1.591.698.155
|% 1,68
|
|ASELS
|32,02
|1.501.794.897
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,34
|1.868.511.755
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|196.952.464
|% -3,39
|
|DOHOL
|5,34
|581.689.676
|% 0,19
|
|YKBNK
|8,09
|845.363.116
|% -0,61
|
|ISCTR
|8,28
|765.722.195
|% -0,84
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5673
|18,5817
|% -0,18
|
|Euro
|18,0231
|18,0408
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,4858
|20,5885
|% -0,45
|
|Frank
|18,5251
|18,6367
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% -0,21
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,78
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-13,02
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|-87,00
|
|Tam
|6.735
|6.784
|-147,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|-71,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,83
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,17
|97,17
|-0,75
|
Seans Raporu
14:54
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15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 03 artarak (% 0.49 ) 3, 934
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15:09LKMNH
Yüzde 4.28 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 111 adet işlem
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15:08SAYAS
Yüzde 6.38 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 150, 120 adet işlem
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15:07GWIND
Yüzde 4.48 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 585, 272 adet işlem