TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 15:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş 78.774,8 % 0,063 % 0,0035 % 5,49
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.467.919,65 % 0,0061 % 0,0645 % 1.062,9
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 44.484,86 % 0,063 % 0,002 % 3,1005
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069863
BIST
15:513.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 27,65
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:5118,5817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0343
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:5118,0710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0307
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:511.001,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -13,36
|Açılış
|: 1.001,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:51
|CRFSA
|44,32
|85.663.673
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|146.644.738
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.933.009
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.176.589
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.618.234
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.634.343
|% -6,20
|
|PRDGS
|4,38
|85.738.428
|% -5,40
|
|THYAO
|86,15
|4.605.627.003
|% 2,32
|
|ASELS
|32,74
|2.251.174.594
|% 4,00
|
|EKGYO
|4,36
|1.982.030.951
|% 1,40
|
|SASA
|85,60
|1.923.283.497
|% -1,67
|
|SISE
|30,32
|1.784.157.779
|% 1,88
|
|EKGYO
|4,36
|1.982.030.951
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,71
|267.247.505
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,14
|974.190.702
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,33
|615.239.021
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,70
|383.709.179
|% 6,02
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5698
|18,5842
|% -0,17
|
|Euro
|18,0485
|18,0622
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,4819
|20,5846
|% -0,47
|
|Frank
|18,5324
|18,6441
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9268
|4,9515
|% -0,22
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,71
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,79
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|-144,00
|
|Yarım
|3.281
|3.318
|-70,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,17
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
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16:05KONYA
Yüzde 6.72 oranında artışla 1, 590.70 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 022 adet işlem
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16:04XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 41, 814.00 milyon TL de
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16:04LUKSK
Yüzde 4.49 oranında artışla 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 428 adet işlem
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16:03PENGD
Yüzde 4.26 oranında artışla 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 044, 441 adet işlem
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16:02SAYAS
Yüzde 7.57 oranında artışla 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 383, 459 adet işlem