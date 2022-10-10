TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 15:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 46,27 % 0,0147 % 0,0842 % 574,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069958
BIST
15:543.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 23,89
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:5418,5822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0338
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:5418,0646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0371
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:541.001,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -12,84
|Açılış
|: 1.001,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:54
|CRFSA
|44,32
|85.663.673
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.854.513
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.239.568
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|147.035.863
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.706.353
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|132.721.479
|% -6,40
|
|PRDGS
|4,38
|85.944.058
|% -5,40
|
|THYAO
|86,10
|4.634.318.579
|% 2,26
|
|ASELS
|32,66
|2.335.565.090
|% 3,75
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.401.993
|% 0,93
|
|SASA
|85,65
|1.930.633.251
|% -1,61
|
|SISE
|30,30
|1.855.617.673
|% 1,81
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.401.993
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|267.677.730
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,12
|987.272.086
|% -0,25
|
|DOHOL
|5,33
|620.259.940
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.224.379
|% 6,30
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5766
|18,5822
|% -0,18
|
|Euro
|18,0476
|18,0646
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,4959
|20,5987
|% -0,40
|
|Frank
|18,5342
|18,6458
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% -0,21
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-12,84
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|-142,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-0,46
|
Seans Raporu
15:54
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16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.60 ) 3, 939
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16:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, TRKCM
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16:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, EKGYO
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16:09XU100
Endeks 3, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 42, 368.00 milyon TL de
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16:09PETUN
Yüzde 4.29 oranında artışla 41.84 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 792 adet işlem