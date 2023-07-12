TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 17:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.256,5 % 0,0021 % 0,0025 % 119,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170975
BIST
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17:226.387
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 23,75
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:2226,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0569
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:2229,0588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,3222
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0593
En Düşük
28,3967
17:221.644,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,52
|Açılış
|: 1.644,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:22
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.834.720
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|RAYSG
|33,50
|52.567.522
|% 9,98
|
|KTLEV
|20,38
|223.956.412
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.647.099
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.187.746.269
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|271.318.811
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,04
|7.210.102.030
|% 3,08
|
|ISCTR
|14,96
|6.653.295.217
|% 3,03
|
|AKBNK
|23,34
|6.014.376.363
|% 6,67
|
|THYAO
|212,90
|5.720.505.957
|% -1,11
|
|EKGYO
|8,59
|4.806.432.336
|% 2,14
|
|EKGYO
|8,59
|4.806.432.336
|% 2,14
|
|YKBNK
|14,04
|7.210.102.030
|% 3,08
|
|ISCTR
|14,96
|6.653.295.217
|% 3,03
|
|SKBNK
|3,03
|986.274.142
|% 1,68
|
|AKBNK
|23,34
|6.014.376.363
|% 6,67
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1449
|26,1503
|% 0,22
|
|Euro
|29,0468
|29,0588
|% 1,12
|
|Sterlin
|33,8544
|34,0242
|% 0,57
|
|Frank
|29,9692
|30,1498
|% 1,34
|
|Riyal
|6,9480
|6,9828
|% 0,11
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|22,56
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.645
|22,40
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.597
|10.804
|144,00
|
|Yarım
|5.299
|5.427
|72,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.713
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,17
|0,74
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|0,76
|
Seans Raporu
17:22
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