TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2024 17:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238594
BIST
'
18:057.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
18:0529,9995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0395
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
18:0532,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0632
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
18:051.943,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.943,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKYMD
|9,13
|188.715.154
|% 10,00
|
|KRGYO
|39,60
|49.742.818
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|68.038.549
|% 9,95
|
|CATES
|50,70
|631.597.032
|% 9,93
|
|BAYRK
|23,24
|56.182.037
|% 9,93
|
|POLTK
|16.767,50
|192.201.998
|% -10,00
|
|PAMEL
|128,10
|110.048.474
|% -6,50
|
|SUMAS
|230,00
|1.917.394
|% -5,23
|
|ATATP
|127,00
|257.137.722
|% -4,87
|
|ELITE
|49,96
|129.833.232
|% -4,84
|
|ASTOR
|102,00
|2.711.716.126
|% 0,99
|
|ALFAS
|88,90
|1.664.505.990
|% 5,08
|
|EKOS
|54,00
|1.651.065.310
|% 2,27
|
|REEDR
|24,86
|1.490.757.795
|% -3,27
|
|PGSUS
|711,50
|1.462.562.935
|% 0,07
|
|BEGYO
|4,89
|368.154.273
|% 9,89
|
|ODAS
|8,54
|605.302.004
|% 0,12
|
|REEDR
|24,86
|1.490.757.795
|% -3,27
|
|QUAGR
|3,98
|159.070.425
|% -0,50
|
|MHRGY
|5,15
|196.463.954
|% 3,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9960
|30,0013
|% 0,14
|
|Euro
|32,9259
|32,9549
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,0046
|38,1952
|% -0,06
|
|Frank
|34,9094
|35,1197
|% -0,39
|
|Riyal
|7,9745
|8,0145
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|913,04
|914,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,29
|986,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,89
|78,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,16
|2.016,50
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
-
17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU