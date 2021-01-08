TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.988,81 % 0,0437Bağımsız Denetim Ücreti2.028,24 % 0,0127Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.612,71 % 0,0163Fon Yönetim Ücreti135.747,76 % 0,8486Hisse Senedi Komisyonu4.140,49 % 0,0259Tahvil Bono Komisyonu233,05 % 0,0015Gecelik Ters Repo Komisyonu3.115,34 % 0,0195Vadeli Ters Repo Komisyonu1.408,14 % 0,0088Borsa Para Piyasası Komisyonu1.020,67 % 0,0064Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.054,2 % 0,0503TOPLAM GİDERLER165.349,41 % 1,0337DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.996.638,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898806BIST