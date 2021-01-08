TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri5.957,71 % 0,0058Bağımsız Denetim Ücreti2.734,69 % 0,0027Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27.549,82 % 0,0267Fon Yönetim Ücreti878.170,11 % 0,8517Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.833,26 % 0,0027Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.553,98 % 0,0015Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler25.562,81 % 0,0248TOPLAM GİDERLER944.362,38 % 0,9159DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.108.027,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898807BIST