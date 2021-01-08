TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.009,51 % 0,0041Bağımsız Denetim Ücreti3.106,79 % 0,0021Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.423,11 % 0,0044Fon Yönetim Ücreti1.238.875,78 % 0,8518Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu3.496,44 % 0,0024Gecelik Ters Repo Komisyonu34.183,09 % 0,0235Vadeli Ters Repo Komisyonu13.612,75 % 0,0094Borsa Para Piyasası Komisyonu12.107,87 % 0,0083Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler24.859,17 % 0,0171TOPLAM GİDERLER1.342.674,51 % 0,9232DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.435.386,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898808BIST