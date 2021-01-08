TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.799,91 % 0,0044Bağımsız Denetim Ücreti3.191,67 % 0,002Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri23.553,47 % 0,0151Fon Yönetim Ücreti3.480.302,58 % 2,233Hisse Senedi Komisyonu27.177,17 % 0,0174Tahvil Bono Komisyonu3.803,86 % 0,0024Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler30.187,79 % 0,0194TOPLAM GİDERLER3.575.016,45 % 2,2938DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ155.858.317,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898809BIST