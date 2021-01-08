TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri7.752,21 % 0,0008Bağımsız Denetim Ücreti10.190,6 % 0,0011Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri100.306,57 % 0,0106Fon Yönetim Ücreti17.833.673,98 % 1,8782Hisse Senedi Komisyonu75.015,14 % 0,0079Tahvil Bono Komisyonu71.051,62 % 0,0075Gecelik Ters Repo Komisyonu44.880,53 % 0,0047Vadeli Ters Repo Komisyonu17.654,33 % 0,0019Borsa Para Piyasası Komisyonu24,71 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler136.465,95 % 0,0144TOPLAM GİDERLER18.297.015,64 % 1,927DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ949.497.948,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898810BIST