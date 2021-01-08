TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri8.128,61 % 0,0008Bağımsız Denetim Ücreti7.667,42 % 0,0007Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri134.644,51 % 0,0127Fon Yönetim Ücreti10.607.833,85 % 0,9985Hisse Senedi Komisyonu8.463,94 % 0,0008Tahvil Bono Komisyonu3.850,04 % 0,0004Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.202,21 % 0,0002Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler237.142,48 % 0,0223TOPLAM GİDERLER11.009.933,06 % 1,0363DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.062.389.071,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898811BIST