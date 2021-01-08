TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri8.415,91 % 0,0029Bağımsız Denetim Ücreti4.375,34 % 0,0015Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri46.646,15 % 0,0159Fon Yönetim Ücreti5.512.569,51 % 1,8734Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu202,58 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu14.399 % 0,0049Vadeli Ters Repo Komisyonu5.779,26 % 0,002Borsa Para Piyasası Komisyonu129.494,08 % 0,002Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler45.974,97 % 0,0156TOPLAM GİDERLER5.767.856,8 % 1,9601DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ294.260.104,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898812BIST