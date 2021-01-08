TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.915,71 % 0,0006Bağımsız Denetim Ücreti11.260,55 % 0,001Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri111.793,34 % 0,0101Fon Yönetim Ücreti20.817.554,8 % 1,8851Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu25.630,56 % 0,0023Gecelik Ters Repo Komisyonu220.691,07 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu73.647,82 % 0,0067Borsa Para Piyasası Komisyonu36,59 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler148.500,51 % 0,0134TOPLAM GİDERLER21.416.030,95 % 1,9393DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.104.294.626,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898813BIST