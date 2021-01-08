TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri7.520,51 % 0,0015Bağımsız Denetim Ücreti6.441,41 % 0,0013Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri81.152,1 % 0,0163Fon Yönetim Ücreti5.044.328,1 % 1,0118Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu13.398,95 % 0,0027Gecelik Ters Repo Komisyonu399.471,71 % 0,0801Vadeli Ters Repo Komisyonu127.840,84 % 0,0256Borsa Para Piyasası Komisyonu34.087,03 % 0,0068Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler79.142,21 % 0,0159TOPLAM GİDERLER5.793.382,86 % 1,162DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ498.564.278,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898814BIST