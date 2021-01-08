TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri5.258,01 % 0,0025Bağımsız Denetim Ücreti3.218,11 % 0,0015Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri24.962,51 % 0,0117Fon Yönetim Ücreti768.216,58 % 0,3612Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu5.721,18 % 0,0027Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.381,7 % 0,0035TOPLAM GİDERLER814.758,09 % 0,3831DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ212.685.308,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898815BIST