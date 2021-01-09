TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri5.182,61 % 0,0005Bağımsız Denetim Ücreti11.017,15 % 0,001Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri122.040,84 % 0,011Fon Yönetim Ücreti4.014.992,43 % 0,3619Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu33.881,46 % 0,0031Gecelik Ters Repo Komisyonu35.144,64 % 0,0032Vadeli Ters Repo Komisyonu29.556,36 % 0,0027Borsa Para Piyasası Komisyonu13 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.729,42 % 0,0013TOPLAM GİDERLER4.266.557,91 % 0,3846DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.109.354.720,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898816BIST