TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri8.077,31 % 0,0021Bağımsız Denetim Ücreti5.194,45 % 0,0013Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri49.382,12 % 0,0126Fon Yönetim Ücreti7.351.977,54 % 1,8787Hisse Senedi Komisyonu25.640,49 % 0,0066Tahvil Bono Komisyonu4.575,67 % 0,0012Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler61.340,68 % 0,0157TOPLAM GİDERLER7.506.188,26 % 1,9181DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ391.330.759,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898817BIST