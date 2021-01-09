TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri8.262,11 % 0,003Bağımsız Denetim Ücreti4.201,52 % 0,0015Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri25.284,74 % 0,0093Fon Yönetim Ücreti5.930.601,52 % 2,1731Hisse Senedi Komisyonu138.135,69 % 0,0506Tahvil Bono Komisyonu2,5 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu20.891,61 % 0,0077Vadeli Ters Repo Komisyonu9.843,28 % 0,0036Borsa Para Piyasası Komisyonu3.027,44 % 0,0011Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu7.018,58 % 0,0026Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler72.619,65 % 0,0266TOPLAM GİDERLER6.219.888,64 % 2,2791DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ272.908.782,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898818BIST