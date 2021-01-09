TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2021 00:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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2020 Yılı Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
8.262,11 % 0,003
Bağımsız Denetim Ücreti
4.201,52 % 0,0015
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
25.284,74 % 0,0093
Fon Yönetim Ücreti
5.930.601,52 % 2,1731
Hisse Senedi Komisyonu
138.135,69 % 0,0506
Tahvil Bono Komisyonu
2,5 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.891,61 % 0,0077
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.843,28 % 0,0036
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.027,44 % 0,0011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0
Türev Araçlar Komisyonu
7.018,58 % 0,0026
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
72.619,65 % 0,0266
TOPLAM GİDERLER
6.219.888,64 % 2,2791
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
272.908.782,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898818
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0123
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05438,54
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -13,49
|Açılış
|: 438,51
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
433,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3768
|7,3865
|% 0,52
|
|Euro
|9,0209
|9,0349
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,9801
|10,0301
|% 0,45
|
|Frank
|8,2982
|8,3482
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9606
|1,9705
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-64,98
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-13,52
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|-1,87
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,40
|
|B. Petrol
|56,08
|56,08
|1,70
|