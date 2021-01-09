TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.906,31 % 0,0006Bağımsız Denetim Ücreti13.071,27 % 0,0011Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri107.300,28 % 0,0087Fon Yönetim Ücreti27.501.677,49 % 2,2302Hisse Senedi Komisyonu374.140,67 % 0,0303Tahvil Bono Komisyonu14.093,61 % 0,0011Gecelik Ters Repo Komisyonu256.997,1 % 0,0208Vadeli Ters Repo Komisyonu92.950,91 % 0,0075Borsa Para Piyasası Komisyonu222.934,96 % 0,0181Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu8.149,95 % 0,0007Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler241.833,91 % 0,0196TOPLAM GİDERLER28.840.056,46 % 2,3387DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.233.141.591,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898819BIST