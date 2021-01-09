TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.685,21 % 0,0216Bağımsız Denetim Ücreti2.090,66 % 0,0068Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri5.590,68 % 0,0181Fon Yönetim Ücreti263.042,66 % 0,8495Hisse Senedi Komisyonu6.805,76 % 0,022Tahvil Bono Komisyonu985,43 % 0,0032Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.669,85 % 0,0377TOPLAM GİDERLER296.870,25 % 0,9588DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.962.661,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898820BIST