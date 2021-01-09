TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.992,71 % 0,0398Bağımsız Denetim Ücreti2.051,47 % 0,0117Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.472,71 % 0,0198Fon Yönetim Ücreti149.360,96 % 0,8496Hisse Senedi Komisyonu3.832,82 % 0,0218Tahvil Bono Komisyonu717,31 % 0,0041Gecelik Ters Repo Komisyonu2.780,66 % 0,0158Vadeli Ters Repo Komisyonu1.293,54 % 0,0074Borsa Para Piyasası Komisyonu1.051,63 % 0,006Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.716,1 % 0,0496TOPLAM GİDERLER180.269,91 % 1,0254DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.579.673,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898821BIST