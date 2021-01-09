TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.692,81 % 0,0231Bağımsız Denetim Ücreti2.106,13 % 0,0073Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.896,74 % 0,0169Fon Yönetim Ücreti246.629,96 % 0,8505Hisse Senedi Komisyonu3.659,84 % 0,0126Tahvil Bono Komisyonu295,67 % 0,001Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.298,37 % 0,039TOPLAM GİDERLER275.579,52 % 0,9504DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.997.154,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898822BIST