TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.645,21 % 0,0486Bağımsız Denetim Ücreti2.035,62 % 0,0149Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.293,78 % 0,0241Fon Yönetim Ücreti116.261,38 % 0,8506Hisse Senedi Komisyonu1.953,97 % 0,0143Tahvil Bono Komisyonu389,95 % 0,0029Gecelik Ters Repo Komisyonu3.174,95 % 0,0232Vadeli Ters Repo Komisyonu1.488,18 % 0,0109Borsa Para Piyasası Komisyonu1.730,4 % 0,0127Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.273,14 % 0,0605TOPLAM GİDERLER145.246,58 % 1,0627DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.667.848,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898823BIST