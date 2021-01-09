TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.628,01 % 0,1159Bağımsız Denetim Ücreti1.968,56 % 0,0344Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.174,18 % 0,0205Fon Yönetim Ücreti48.764,56 % 0,8527Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu263,23 % 0,0046Gecelik Ters Repo Komisyonu1.588,26 % 0,0278Vadeli Ters Repo Komisyonu695,08 % 0,0122Borsa Para Piyasası Komisyonu1.098,68 % 0,0192Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.813,74 % 0,0667TOPLAM GİDERLER65.994,3 % 1,154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.718.807,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898824BIST