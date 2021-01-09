TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri6.978,11 % 0,0014Bağımsız Denetim Ücreti5.652,8 % 0,0011Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri63.867,41 % 0,0129Fon Yönetim Ücreti4.223.335,44 % 0,8518Hisse Senedi Komisyonu32.948,05 % 0,0066Tahvil Bono Komisyonu17.868,92 % 0,0036Gecelik Ters Repo Komisyonu13.869,77 % 0,0028Vadeli Ters Repo Komisyonu4.904,08 % 0,001Borsa Para Piyasası Komisyonu66 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler76.085,87 % 0,0153TOPLAM GİDERLER4.445.576,45 % 0,8966DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ495.827.479,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898825BIST