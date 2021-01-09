TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri7.030,21 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti14.381,5 % 0,0009Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri256.864,53 % 0,016Fon Yönetim Ücreti13.653.901,6 % 0,8521Hisse Senedi Komisyonu234.073,77 % 0,0146Tahvil Bono Komisyonu23.814,39 % 0,0015Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu11.383,78 % 0,0007Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler216.415,73 % 0,0135TOPLAM GİDERLER14.417.865,51 % 0,8998DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.602.360.933,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898826BIST