TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri35.556,87 % 0,01242237Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.585,14 % 0,00195126Bağımsız Denetim Ücreti4.655,96 % 0,00162664Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.058,07 % 0,01120001Fon Yönetim Ücreti2.438.524,87 % 0,85193852Hisse Senedi Komisyonu21.958,98 % 0,00767173Tahvil Bono Komisyonu5.977,99 % 0,00208851Gecelik Ters Repo Komisyonu4.938,27 % 0,00172527Vadeli Ters Repo Komisyonu1.952,91 % 0,00068228Borsa Para Piyasası Komisyonu936,35 % 0,00032713Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.452,27 % 0,00330231TOPLAM GİDERLER2.561.597,68 % 0,89493602DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ286.232.494,3796 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899751BIST