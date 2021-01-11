TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.471,53 % 0,00314106Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00013332Bağımsız Denetim Ücreti4.354,23 % 0,0021134Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.027,16 % 0,01166198Fon Yönetim Ücreti1.755.473,5 % 0,85204822Hisse Senedi Komisyonu41.949,74 % 0,020361Tahvil Bono Komisyonu6.883,46 % 0,003341Gecelik Ters Repo Komisyonu2.712,92 % 0,00131676Vadeli Ters Repo Komisyonu2.286,08 % 0,00110959Borsa Para Piyasası Komisyonu1.269,6 % 0,00061622Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.716,22 % 0,01733546TOPLAM GİDERLER1.881.419,12 % 0,91317802DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ206.029.830,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899753BIST