TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.706,25 % 0,11421998Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00549817Bağımsız Denetim Ücreti2.272,63 % 0,04549043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.695,73 % 0,03394282Fon Yönetim Ücreti42.566,94 % 0,85204729Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu322,94 % 0,00646418Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.584,46 % 0,0917655TOPLAM GİDERLER57.423,63 % 1,14942837DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.995.842,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899844BIST