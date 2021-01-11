TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.992,65 % 0,00193398Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri909,68 % 0,00029358Bağımsız Denetim Ücreti6.477,38 % 0,00209042Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.590,6 % 0,02116779Fon Yönetim Ücreti5.693.128,22 % 1,83732046Hisse Senedi Komisyonu184.174,27 % 0,05943782Tahvil Bono Komisyonu5.486,43 % 0,00177061Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.563,87 % 0,01405919TOPLAM GİDERLER6.005.323,1 % 1,93807386DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ309.860.383,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899985BIST