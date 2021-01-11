TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.872,74 % 0,00062723Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00002934Bağımsız Denetim Ücreti19.763,18 % 0,00211079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri173.223,18 % 0,01850095Fon Yönetim Ücreti16.448.807,05 % 1,75680044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu47.881,44 % 0,00511394Gecelik Ters Repo Komisyonu73.249,72 % 0,00782337Vadeli Ters Repo Komisyonu64.810,17 % 0,00692199Borsa Para Piyasası Komisyonu71.251 % 0,0076099Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler174.452,19 % 0,01863221TOPLAM GİDERLER17.079.585,35 % 1,82417016DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ936.293.429,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900017BIST