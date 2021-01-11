TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.872,74 % 0,00062723
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00002934
Bağımsız Denetim Ücreti
19.763,18 % 0,00211079
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
173.223,18 % 0,01850095
Fon Yönetim Ücreti
16.448.807,05 % 1,75680044
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
47.881,44 % 0,00511394
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73.249,72 % 0,00782337
Vadeli Ters Repo Komisyonu
64.810,17 % 0,00692199
Borsa Para Piyasası Komisyonu
71.251 % 0,0076099
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
174.452,19 % 0,01863221
TOPLAM GİDERLER
17.079.585,35 % 1,82417016
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
936.293.429,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900017
BIST
16:021.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:027,4456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0724
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:029,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:02440,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,69
|Açılış
|: 440,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:00
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.718.750
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,60
|2.707.189.718
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,54
|1.364.246.846
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,64
|965.155.492
|% 1,86
|
|TCELL
|17,08
|865.601.664
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,33
|827.021.252
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,64
|965.155.492
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.364.246.846
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|532.408.280
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,42
|473.862.554
|% 0,88
|
|PETKM
|5,30
|693.761.430
|% 0,76
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4414
|7,4433
|% 0,95
|
|Euro
|9,0553
|9,0615
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0029
|10,0530
|% 0,32
|
|Frank
|8,3189
|8,3690
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9778
|1,9877
|% 0,94
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,83
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.971
|-42,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-32,74
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-15,83
|
|Çeyrek
|707
|723
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:11AVHOL
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 090, 907 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 25, 162.00 milyon TL de
-
16:09SNGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 541, 559 adet işlem
-
16:08PRKAB
Yüzde 5.59 oranında artışla 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 849, 899 adet işlem
-
16:07KOZAA
Yüzde 6.17 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 926, 587 adet işlem