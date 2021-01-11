TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.049,4 % 0,00139473Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00005435Bağımsız Denetim Ücreti11.868,24 % 0,00234814Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.685,68 % 0,01378738Fon Yönetim Ücreti10.914.280,1 % 2,15940165Hisse Senedi Komisyonu282.055,13 % 0,0558049Tahvil Bono Komisyonu8.764,76 % 0,00173412Gecelik Ters Repo Komisyonu37.660,23 % 0,00745112Vadeli Ters Repo Komisyonu34.659,19 % 0,00685736Borsa Para Piyasası Komisyonu19.007,98 % 0,00376075Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.001,55 % 0,01384988TOPLAM GİDERLER11.455.306,94 % 2,26644437DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ505.430.756,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900019BIST